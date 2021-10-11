Vali Soytürk’ten jandarmaya ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kısa süre önce İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Selami Akşit’i ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Geçen ay Kilis İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit’i ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığında Albay Akşit tarafından karşılanan Vali Soytürk, Askeri tören mangasını selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanı Selami Akşit ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Soytürk’ün Albay Akşit’e yeni görevinde başarılar dilediği öğrenildi.