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Vali Soytürk’ten Çobanbey Gümrük Kapısında inceleme
Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı gümrük sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
KİLİS 27.08.2022, 10:55
Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı gümrük sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Recep Soytürk Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile Çobanbey gümrük sahasında incelemelerde bulunarak yapılan faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısının karşısında Suriye’nin Çobanbey ilçesi bulunması nedeniyle Çobanbey Gümrük Kapısı üzerinden ihracatın en çok yapıldığı kapıların başında gelen Çobanbey’de işlemlerin daha hızlı yapılması için görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi,
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