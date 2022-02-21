Vali Soytürk’den sağlık çalışımlarına teşekkür ziyareti

Kilis Valisi Recep Soytürk, yakalandığı korona virüsü yenerek görevine başlamasından sonra Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Recep Soytürk, 2 Şubat tarihinde tarifinde korona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre evinde dinlendikten sonra Kilis Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, Uçak Ambulans ile Ankara Şehir Hastanesinde tedavi olarak iyileşti. Kilis’e gelen Vali Recep Soytürk, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fazıl Arısoy ile birlikte hastaneyi gezerek bilgi aldı. Val Soytürk, hastanede kaldığı dönemde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.