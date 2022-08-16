banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Vali Soytürk’den Kolordu Komutanı Tokel’e ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti.

KİLİS 16.08.2022, 16:46
Vali Soytürk’den Kolordu Komutanı Tokel’e ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Çıldıroba Üst Bölgesi’nde 6.Kolordu Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nda (MÖGK) Korgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti.

Vali Soytürk, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Korgeneral Tokel ile bir araya geldi.

Yorumlar (0)
28°
açık