Son Dakika
Vali Soytürk’den Kolordu Komutanı Tokel’e ziyaret
Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti.
KİLİS 16.08.2022, 16:46
Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Çıldıroba Üst Bölgesi’nde 6.Kolordu Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nda (MÖGK) Korgeneral Metin Tokel’i ziyaret etti.
Vali Soytürk, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Korgeneral Tokel ile bir araya geldi.