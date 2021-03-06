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Vali Soytürk’den denetim
Kilis Valisi Recep Soytürk, Korona virüs nedeniyle karantinada bulunan aileleri bilgilendirerek, filyasyon ekiplerinin denetimlerini yerinde denetledi.
KİLİS 06.03.2021, 17:19
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Kilis Valisi Recep Soytürk, Korona virüs nedeniyle karantinada bulunan aileleri bilgilendirerek, filyasyon ekiplerinin denetimlerini yerinde denetledi.
Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile birlikte filyasyon ekiplerinin denetimlerine katıldı.Turuncu listede bulunan Kilis’te artan vakalar nedeniyle denetimler sıklaştı. Bizzat Vali Recep Soytürk, karantinada bulunan aileleri bilgilendirerek, filyasyon ekiplerinin denetimlerine katıldı.