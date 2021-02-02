Vali Soytürk Yapımı devam eden okulları inceledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte yapımları devam eden Hafiz Abdurrahman Sinanoğlu tarafından yaptırılan okul ile Kili Merkez 3 adet 23’er Derslikli Çelik Okul İnşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, kısa süre önce yapımı tamamlanan Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi ve Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesinde incelemelerde bulundu.