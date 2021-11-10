Vali Soytürk üniversite öğrencileriyle buluştu

Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İlk olarak Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Soytürk’e Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner eşlik ettiler. Şehir hayatı, üniversite ortamı, yurt olanakları gibi konuları içeren görüşmede Soytürk, çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübelerden bahsederek öğrencilerin Kilis hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi.

İkinci olarak İslami İlimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Vali Soytürk’e, Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Karakuş ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kınağ eşlik ettiler. Vali Soytürk, yapılması planlanan projeler ve şehrin sanatsallaştırılması bağlamında atılan adımlardan bahsetti.

Soytürk, Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin beklentilerinin karşılanabileceğini vurguladı. Burada da öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Soytürk; onların görüş, öneri ve isteklerini dikkatle dinledi.