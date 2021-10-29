Vali Soytürk tebrikleri kabul etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle valilikte tebrikleri kabul etti.

Valilik makamında Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, , Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, tebrikleri kabul etti. Daire amir ve müdürleri ile askeri erkan ve vatandaşları kabul eden Vali Soytürk, katılanlara teşekkür etti.