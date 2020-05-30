Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE (TBMM)GURUBU BULUNAN AK PARTİ, CHP, MHP İLE İYİ PARTİ İL BAŞKANLARINI ZİYARET EDEREK, BAYRAMLAŞTIKTAN SONRA PENDAMİ SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI.

Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE (TBMM)GURUBU BULUNAN AK PARTİ, CHP, MHP İLE İYİ PARTİ İL BAŞKANLARINI ZİYARET EDEREK, BAYRAMLAŞTIKTAN SONRA PENDAMİ SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00
7 Okunma
Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret ederek, bayramlaştıktan sonra pendami sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Recep Soytürk, AK Parti İl Başkan Mehmet Murat Karataş ile AK Parti İl Yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Daha sonra Vali Soytürk, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile İl yönetim kurulu üyeleri ve İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek geçmiş ramazan bayramını kutladı.

Vali Soytürk, Korona Virüs ile ilgili alınan tedbirler ve bu süreçte yapılanlar hakkında siyasi parti il temsilcilerine bilgi verdi. Dostane sohbet içerisinde geçen görüşmelerde Vali Soytürk’e Kilis’te yapılanlar ve bilgilendirme için teşekkür etiller.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
Rektör Karacoşkun Öğrencilerle sosyal medyada buluştu
Rektör Karacoşkun Öğrencilerle sosyal medyada buluştu
Kilis Devlet hastanesinde randevu dönemi
Kilis Devlet hastanesinde randevu dönemi
Milletvekili Dülger’den gaziye ziyaret
Milletvekili Dülger’den gaziye ziyaret
Çocuğunu alan çarşıya koştu
Çocuğunu alan çarşıya koştu
Vali Soytürk’ ün Ramazan Bayramı mesajı
Vali Soytürk’ ün Ramazan Bayramı mesajı
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Fırınlar bayram süresince açık olacak
Fırınlar bayram süresince açık olacak
Berberlere hijyen desteği verilecek
Berberlere hijyen desteği verilecek
Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Kilis’te sosyal mesafe hiçe sayıldı
Kilis’te sosyal mesafe hiçe sayıldı
Dezenfekte çalışmaları sürüyor
Dezenfekte çalışmaları sürüyor
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
Korona virüs nedeniyle mezarlıklara ziyaretler azaldı
Korona virüs nedeniyle mezarlıklara ziyaretler azaldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim