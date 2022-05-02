Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünde Mehmetçik ile polislerle bayramlaştı.

Vali Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ederek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile sınır hattında görev yapan Mehmetçikler ile bayramlaştı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Soytürk, burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile jandarma personeli ile bayramlaştı. Vali Soytürk, son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile polis memurlarının bayramını kutladı.