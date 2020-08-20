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Vali Soytürk Korona virüs denetimine çıktı
KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK, KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ESNAFLARI ZİYARET EDEREK KURULLARA UYMALARINI İSTEDİ.
KİLİS 20.08.2020, 09:28
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Kilis Valisi Recep Soytürk, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında esnafları ziyaret ederek kurullara uymalarını istedi.
Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte, Esnafları ziyaret ederek, hem sohbet etti, hemde korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Vali Soytürk’ü karşısında görün esnaflar şaşkınlığını gizleyemezken, Vali Soytürk, maske, mesafe ve hijyen konularında esnaf ile vatandaşların kurullara uymalarını istedi.
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