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Vali Soytürk, İl Jandarma Komutanı ve jandarma personellerini kabul etti

Jandarmanın Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Vali Recep Söytürk’ü makamında ziyaret etti.

KİLİS 14.06.2021, 10:44
Vali Soytürk, İl Jandarma Komutanı ve jandarma personellerini kabul etti

Jandarmanın Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Vali Recep Söytürk’ü makamında ziyaret etti.

Tüm Türkiye’de olduğu Jandarmanın kuruluşunun 182. yıl dönümü etkinlikler ile kutlanıyor. Kilis’te de Vali Recep Soytürk, Jandarmanın kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ve jandarma personelini makamında kabul ederek, jandarmanın kuruluşunu tebrik etti.
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