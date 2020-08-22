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Vali Soytürk düğün salonlarını denetledi
KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK, KENTTEKİ DÜĞÜN SALONLARINI ZİYARET EDEREK, KORANA KURALLARINA UYULUP UYULMADIĞINI DENETLEDİ.
KİLİS 22.08.2020, 10:43
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Kilis Valisi Recep Soytürk, Kentteki düğün salonlarını ziyaret ederek, korana kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.
Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kilis’t bulunan çeşitli düğün salonlarına denetledi. Vali Soytürk, düğün salonlarında kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Düğün salonu sahipleri ile düğünü ve nişan yapan aileleri uyarın Vali Soytürk, düğünlere katılanlara Covid 19 salgını konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, vatandaşların kurallara uyulması konusunda önemli uyarılarda bulundu.
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