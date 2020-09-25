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Üzüm üreticileri Birliği Başkanı Şıh Mehmet Yalçın oldu

KİLİS’İN MUSABEYLİ İLÇESİNDE KURULAN ÜZÜM ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA ŞIHMEHMET YALÇIN SEÇİLD

KİLİS 25.09.2020, 14:28
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Üzüm üreticileri Birliği Başkanı Şıh Mehmet Yalçın oldu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulan Üzüm Üreticileri Birliği Başkanlığına Şıh Mehmet Yalçın seçildi.

Kilis Üzüm Üreticileri Birliğinin Genel Kurul Toplantısı Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Musabeyli İlçe Müdürü Nurettin Yıldız ve Birlik üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasından sonra kısa süre önce kurulan Üzüm Üreticiler Birliğinin faaliyetleri bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üzümün Kilis için en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğine ifade ederek, “İlimizde tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan zeytinden sonra, üzüm de çiftçiler için hayati öneme sahip bir üründür. Ancak bölgede uzun yıllar eski usullerle üretim yapılması, hastalık ve zararlılara karşı etkin mücadele yapılamaması, ürünün değerinde pazarlanamaması gibi nedenlerle bağcılık istenilen gelişmeyi göstermemiştir. Kuruluş Genel Kurul Toplantısını yaptığımız Kilis Üzüm Üreticileri Birliği sayesinde İlimizde bulunan üzüm üreticileri bir araya gelecek, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununda öngörülen üzüm üretimi talebe göre planlanacak, üretilen ürünün özellikle de yöremize ait kurutmalık Horoz Karası çeşidimizin kalitesi arttırılarak katma değeri yüksek bir şekilde pazarda yer alması sağlanacak, böylece üzüm üreticisi çiftçimizin yüzü gülecek ve emeği yerde kalmayacaktır. Birliğimizin ilimiz üzüm üreticisi çiftçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Kilis Üzüm Üreticileri Birliğinin Genel Kurul toplantısında seçimlere tek liste halinde giren İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Üzüm üreticileri birliği başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeleri Duran Yüksek, Mehmet Çelebi, Dilaver Şimşek, Ramazan Şahin olurken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Bozkurt, Mahmut Çelik ile Hasan Palatdemir seçildi. İl Müdürü Kökçüoğlu, Birlik Genel Kurul Toplantısı sonrasında kurutmalık üzüm üreten çiftçilerin sergilerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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