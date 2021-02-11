Kilis’te, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda uygulamalı eğitimlerin verildiği "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hizmete girdi.

AB’nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hizmete girdi.

Düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Kanca, Kilis Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk ve yetiştirici ve çiftçiler katıldı.

Kilis’te AB’nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hizmete girdi.

Okulun açılış programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kentteki hayvan sayısında artış olduğunu söyledi.

Kökçüoğlu, "Bakanlığımızın uyguladığı desteklemeler ve üreticilerimizin gayretiyle İlimizde küçükbaş hayvan, özellikle Kilis Keçisi sayımızda büyük artış meydana gelmiş olup, FAO tarafından desteklenen eğitim projeleri ile de verim ve kalitenin arttırılması hedeflenmektedir" dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Kanca, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda yetiştiricilere bilgi verdikten sonra, yetiştiricilerin konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Öte yandan FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, eğitim gören kursiyerlerin istihdam edildiği işletmeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.