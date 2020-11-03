Uygulama oteli yapılacak alanda inceleme
KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK, ALEV-YAŞAR AKTÜRK UYGULAMA OTELİ YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Alev-Yaşar Aktürk Uygulama Oteli yerinde incelemelerde bulundu.
Kilis’te bir çok eğitim kurumu başta olmak üzere çok sayıda tesis kazandıran Kilis Vakıfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından yaptırılacak olan Alev-Yaşar Aktürk Uygulama Oteli yerinde Vali Recep Soytürk tarafından incelemelerde bulundu. Hayırsever işadamı Aktürk tarafından Kilis’e gönderilen teknik heyet ile birlikte bir toplantı yapan Vali Soytürk, daha sonra uygulama otelinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Alev-Yaşar Aktürk Uygulama Oteli yerinde projesinin nazır olduğu, kısa süre içerisinde uygulama otelinin temelinin atılacağı bildirildi. İstanbul’dan gelen heyetin Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya gelecekleri bildirildi.
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