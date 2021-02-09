Üniversiteye yeni rektör yardımcıları atandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör yardımcılıkları görevine atamalar yapaldı.

5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, görevinin ilk gününde yeni atamalar yaptı. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Aldemir, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi çerçevesinde 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcısı olarak atanmaları gerçekleştirildi.