Üniversiteye yeni dekanlar atandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesinde üç fakülteye dekan görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan atamalara göre 7 Aralık Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof.Dr. Mehmet Ali Yıldırım görevlendirildi. Aynı atamada ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof.Dr. M.Fatih Kanter, Fen Fakültesi Dekanlığına ise vekaleten Prof.Dr. Kani Arıcı tayin edildi.