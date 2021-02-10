Üniversiteye yeni atamalar

5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yeni atamalar gerçekleştirdi.

Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdurahman Çetin, Doç. Dr. Memet Kule; Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu rektör danışmanı olarak atandı. Yine, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Bülent Yimenicioğlu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri Cahit Faruk İslamoğlu, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Mühendisi Ali Ziya Yapıcıoğlu rektör danışmanı olarak atandı.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü olarak asaleten, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Melda Akbaba müdür olarak vekaleten, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Filiz Uçan Türkmen, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna müdür olarak vekaleten atandı.