Üniversiteye iki yeni fakülte

Kilis 7 Aralık Üniversitesine 2 yeni fakülte kurulması için Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetece yayımlandı.

7 Aralık Üniversitesinden yapılan açıklamada, “11 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6404 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bölünerek Üniversitemiz bünyesinde Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ismiyle iki yeni fakülte kurulmasına karar verilmiştir. Üniversitemizin 15. kuruluş yıl dönümünde yeni kurulan fakültelerle, Üniversitemizdeki fakülte sayısı da dokuza çıkmış oldu. Yeni kurulan fakültelerimiz, Üniversitemize ve ilimize hayırlı olsun” denildi