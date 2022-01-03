Üniversitenin Stratejik Plan toplantısı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Plan Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım; Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, Doç. Dr. Ömer Cide ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane ile Strateji Geliştirme Daire Başkanı Memet Tüfekçi katıldı.

Toplantıda, Üniversitenin 2023-2027 stratejik planının hazırlanması sürecine ilişkin bilgiler paylaşılarak, mevcut stratejik plana dair durum değerlendirmesi yapıldı. Üniversitenin gelecek beş yıllık süreçte gelişime açık olan alanları vurgulanarak atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Stratejik planın oluşturulma sürecine dair yol haritası belirlendi.