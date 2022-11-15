Üniversiteli öğrencileri Kilis’i gezdi

Kilis 7 Aralık üniversitesi öğrencileri, Kilis’in kent merkezi ve ören yerlerini gezdi.

7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Topluluğu bünyesindeki öğrenciler, Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları yönetiminde Kilis şehri ve ören yerlerine teknik gezi düzenlendi. Düzenlenen gezide Osmanlı ve İslam şehri olan Kilis’in coğrafi ve tarihi özellikleri ile önemi, tarihi dokuların bulunduğu alanlar hakkında bilgiler "Yaşayarak Öğrenme" metodu ile öğrencilere aktarıldı.

Şehrin coğrafi özellikleri, tarihi geçmişi ve kültürel dokusu gibi bilgileri yerinde görme fırsatı bulurken şehirlerin kuruluşunda önemli olan fiziki ve beşerî faktörleri gibi konuları da öğrenme fırsatı buldu.