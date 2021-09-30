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Üniversiteli öğrencilere “Kilis Gezisi” düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere “Yeni Bir Başlangıç Oryantasyon Programı” çerçevesinde "Kilis Şehir Gezisi" gerçekleştirildi.

KİLİS 30.09.2021, 09:46
Üniversiteli öğrencilere “Kilis Gezisi” düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilere “Yeni Bir Başlangıç Oryantasyon Programı” çerçevesinde "Kilis Şehir Gezisi" gerçekleştirildi.

Kilis’in tarihî, kültürel ve turistik zenginliğini yansıtan mekânlarına odaklanılan bu gezide, Şeyh Muhammed Seyir Tepesi, Oylum Höyük, Tarihi Salih Efendi Sokağı ve Kabaltısı, Akcurun Çarşısı, Üniversite KİTAM Kilis Evi, Hacı Hafız Sokak, Çağlayan Konağı (ÇATOM), Ulu Cami, Odun Pazarı, Sabah Pazarı gibi yerler gezildi. Üniversitenin ana kampüs girişinden servislerle alınan öğrencilerin, Üniversitenin Fotoğrafçısı Mutlu Naim Salihoğlu rehberlik etti ve gezilen mekanlarla ilgili bilgiler verdi.

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