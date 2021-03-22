Üniversitede “Yunus ve İnsan” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, “Yunus ve İnsan” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yöneticiliğini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Veysel Çiftçi, yönlendiriciliğini ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sanat Koordinatörü Fatih Gür’ün üstlendiği etkinliğin sunumunu Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Aslıhan Bayramoğlu yaptı.

Yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan şiirleriyle, menkıbeleriyle insanlığın unutulmaz simalarından biri olan Yunus Emre’nin “yetmiş iki millete bir gözle bakmak” ilkesinden yola çıkarak insana verdiği değere etkinlik boyunca değinildi. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.