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Üniversitede yazarlar buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafınan 7 Aralık Kurutul Günü anısına basılan 7 kitabın yazar ve editörleri üniversitede bir araya geldi

KİLİS 22.05.2021, 11:28
Üniversitede yazarlar buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafınan 7 Aralık Kurutul Günü anısına basılan 7 kitabın yazar ve editörleri üniversitede bir araya geldi

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Prof. Dr. Halil Aldemir, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu ve dizgi-mizanpaj ve editöryal çalışmaları gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Kadir Polat, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 7 Aralık kurtuluş günü anısına basılan yedi kitabın yazar ve editörleriyle bir araya geldi.

Geçen aralık ayında yayımlanan Hurufat Defterlerinde Kilis Sancağı- 1690-1832 Sosyoekonomik ve Kültürel Yapı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kilis’te Modern Eğitim, Düşler Durağı, Kilisli Muhammed İbn Ebi Bekr ve Risalesi, Kilis Menkıbeleri- Kilis’ten Tarihi Kesitler ve Hikayeler kitaplarının yazarları Mehmet Tektuna, Mehmet Ali Yıldırım ve Ali Akdeniz, Mustafa Alpaydın, Halil Aldemir, Hasan Bitken ile Bir Şehrin Hafızası- Nihat Ferah Anma Kitabı ve Divan-ı Nihat’tan Seçme Şiirler kitaplarının editörü Mahmut Kaçarlar Üniversite de buluştu. Şair Uğur Erhan ile Şair Mehmet Ali Anderoğlu da yazarlarımıza eşlik etti.

Kilis’e sağladıkları katkı ve emeklerinden dolayı yazarlara teşekkür edilerek yedi kitaptan oluşan özel set takdim edildi.
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