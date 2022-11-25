Üniversitede “Yazar Okumaları” etkinliği

Edebiyat ve Kültür Topluluğunun düzenlediği Yazar Okumaları Etkinlik Serisi’nin ilki, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Araştırma Görevlileri M. Fatih Aydın, Sefa Altay, Muhammed Ali Ağca, Bedirhan Teke ve Edebiyat ve Kültür Topluluğu Başkanı Sena Ekmekçioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, okumaya ve yazmaya yönelik böyle bir etkinliğin katılımcılara sağlayacağı faydalar konusunda bir giriş konuşması gerçekleştirdi.

Yaşar, okumanın önemini vurgularken aynı zamanda doğru okumanın yapılması gerekliliğine de değindi.

Bu bağlamda okumanın, doğru kaynağı, doğru biçimde okumaya karşılık geldiğini ifade eden, Yaşar, doğru okumayla birlikte gerçekleştirilecek olan faaliyetin, düşünme ve yazma ile de desteklenmesi gerekliliğini vurguladı.

Öğretim görevlisi Aydın, Yazar Okumaları etkinliğinin günümüz toplumunda değeri çok fazla verilmeyen ‘düşünme’ faaliyetini gerçekleştirmemize yardımcı olacağını ifade etti.

Öğretim görevlisi Altay, konuşmasına etkili okuma ve yazma biçimlerini anlatarak başladı. Altay, Bu bağlamda, değerlendirme yazılarının konu, anahtar kavramlar, amaç, örneklerle destekleme ve sonuç bölümlerini içermesinin gerekliliğini vurguladı.

Ardından Öğretim görevlisi Mustafa Kutlu’nun eserlerindeki ana temalar olan geleneksellik - modernlik, kır - kent, maneviyat - maddiyat, kolektivite - bireysellik gibi karşıtlıklar ekseninde bir sunum gerçekleştirdi.

Öğretim görevlisi Muhammed Ali Ağca, Kutlu’nun hikayelerinden hareketle birtakım psikolojik kavramların önemini vurgulayarak, Bu bağlamda, Maslow’un ‘kendini gerçekleştirme’ kavramının Kutlu’nun hikâyelerinde işlendiğini ifade etti.