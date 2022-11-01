Üniversitede Tüketici hakları anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde , “Yeni Düzenlemelerle Tüketici Haklarına Yeni Bakış” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi, Hukuk ve Adalet Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Betül Asena Sönmez’in yönlendiriciliği ve Adana Barosu ve Tüketici Hakem Heyeti Avukatı Abdulsamet Gürbüz’ün sunumlarıyla, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Yeni Düzenlemelerle Tüketici Haklarına Yeni Bakış” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansta Gürbüz tüketici hukuku, güncel gelişmeler, ayıplı mal, tüketicinin hakları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.