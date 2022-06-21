Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz?"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan,
Üniversitede terör örgütleri anlatıldı
Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri” başlıklı konferans, gerçekleştirildi.
KİLİS 21.06.2022, 10:39
Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri” başlıklı konferans, gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta, Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, bölgemizdeki terör örgütlerinden ve aralarındaki iş birliğinden bahsederek söz konusu terör örgütlerinin Türklere karşı duruşu ve menfur saldırıları hakkında bilgiler verdi. Konferans, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un, Özşavlı’ya teşekkür belgesi ve kitap seti takdim etmesiyle sona erdi.