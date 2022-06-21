banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2022
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Üniversitede terör örgütleri anlatıldı

Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri” başlıklı konferans, gerçekleştirildi.

KİLİS 21.06.2022, 10:39
Üniversitede terör örgütleri anlatıldı

Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri” başlıklı konferans, gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta, Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, bölgemizdeki terör örgütlerinden ve aralarındaki iş birliğinden bahsederek söz konusu terör örgütlerinin Türklere karşı duruşu ve menfur saldırıları hakkında bilgiler verdi. Konferans, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un, Özşavlı’ya teşekkür belgesi ve kitap seti takdim etmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu