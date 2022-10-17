Üniversitede sağlıklı besin seçimi anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Sağlıklı Besin Seçimi ve İşlenmiş Gıdalar” başlıklı söyleşi düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün düzenlediği, Sağlık Topluluğu bünyesinde yapılan etkinlik programı çerçevesinde Araştırma Görevlisi Elif Nisa Pak’ın katılımıyla “Sağlıklı Besin Seçimi ve İşlenmiş Gıdalar” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, geçmişten günümüze gıdaların işleme süreçleri, işlenmiş gıdaların ve gıda katkı maddelerinin bilimsel ve toplumsal yansımaları ile işlenmiş gıdaların insan sağlığı üzerine etkileri ve tüketici farkındalığı gibi konular ele alındı.