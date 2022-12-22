Üniversitede “Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı An(la)mak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından, Mühendislik-Mimarlık Konferans Salonu’nda, Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu’nun yönlendiriciliği ve Ayten Yavaşca’nın sunumlarıyla “Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı An(la)mak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye, Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve eşi Betül Akman, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz’ın eşi Betül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ve eşi Gülden Akşit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve kalabalık bir misafir topluluğu katıldı.

Programa dinleyicileri selamlayarak başlayan Yavaşca, Türk sanat musikimizin çınarlarından, bestekâr icracı ve hocaların hocası merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu ise, 24 yaşından 90 yaşına kadar beste yapmış olan Yavaşca’nın müzikal kimliği, hanendeliği, bestekârlığı, hocalığı ve şefliği hakkında bilgiler aktardı. Ardından Yavaşca’nın eserlerinin analizlerine değindi.

Söyleşide, aynı zamanda bir tıp doktoru olan Yavaşca’nın klasik tavır ile temayüz etmiş bir hanende olduğuna değinildi. Repertuvarının, meşk çağlarındaki hanendelerde olduğu gibi oldukça geniş olduğu ve program tertibinde eser seçimlerinin sağlam ve bilinçli yapıldığı ifade edildi. İcrasını ibadet olarak gören Yavaşca’nın hiçbir zaman müziğini para karşılığında sunmadığı vurgulandı.

Yavaşca’nın eserlerinden ve icralarından kesitlerin yer aldığı söyleşinin sonunda, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun; Ayten Yavaşca ve Prof. Dr. Nesrin Fevzioğlu’na plaket takdim etti.

Programın ardından konuklar, Rektörlük Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda açık bulunan "Mevlana Sergisi"ni gezerek serginin küratörlüğünü yapan Öğr. Gör. Feride Duran’dan eserler hakkında bilgi aldılar.