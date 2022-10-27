Üniversitede müzik dinletisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Öğrencilik Hayatında Müzik ve Enstrüman” başlıklı söyleşi ve dinleti gerçekleştirildi.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nün düzenlediği ve Sağlık Yönetimi Topluluğu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Öğretim Görevlisi Ali Tohumcu’nun ve Emekli Öğretmen Haluk Kanmaz’ın katılımlarıyla, “Öğrencilik Hayatında Müzik ve Enstrüman” başlıklı söyleşi ve dinleti gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Budak, müziğin, ruhun gıdası, enstrümanın ise o gıdanın yapı taşı olduğunu vurgulayarak, üniversite sıralarına gelen her öğrencinin sevdiği, hep heves ettiği ama öğrenmek için bir türlü fırsat bulamadığı o enstrümanı, 4 yıl boyunca, belki hobi olarak başlayıp profesyonel düzeyde öğrenmesini çok ama çok arzu ettikleri ifade etti. Çünkü müzikle ve bir enstrümanla ilgilenmenin, o enstrümanı çalmak için gayret etmenin, öğrencilerin gerek fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden ve gerekse akademik ve mesleki açıdan gelişimlerine büyük katkılar sunacağına inandıklarını ifade eden Budak, öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerine yönelik etkinlikler yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Daha sonra, öğrencilerin alkışları arasında, enstrümanlarıyla sahneye çıkan ve kendi hayatlarından verdikleri örneklerle, müzikle ilgilenmenin ve bir enstrüman çalmanın bireysel ve toplumsal düzeyde öğrencilere ne tür katkılar sağlayacağını ifade eden Ali Tohumcu ve Haluk Kanmaz; bağlama, kabak kemane ve ud dinletileri eşliğinde, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden örnekler sundular.

Program, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Memet Kule tarafından, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.