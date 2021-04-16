Üniversitede ’’Minyatürlerle Yunus’’ başlıklı e- sergi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde ’’Minyatürlerle Yunus’’ başlıklı e-sergi gerçekleştirildi

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, ’’Minyatürlerle Yunus’’ başlıklı e-sergi gerçekleştirildi. Yöneticiliğini 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Veysel Çiftçi’nin yaptığı e-sergi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Funda Koçer’in katılımıyla düzenlendi.

13. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden olan; şiirlerinde insan sevgisini, hoşgörüyü, kardeşlik, barış kavramlarını sade Türkçe ile anlatan Yunus’ Emre’nin menkıbeleri ve şiirleri minyatür sanatıyla görsel bir sunumla yansıtıldı.