Üniversitede “Masa Tenisi Turnuvası” düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Cengiz Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldırım’ın koordinatörlüğünde, “Masa Tenisi Turnuvası” düzenlendi.

Kıyasıya geçen yarı final ve final maçlarının ardından, kadınlarda Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Pelinsu Akaslan birinci, Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Meryem Altundağ ikinci, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencisi Nurselin Borazan üçüncü olurken; erkeklerde Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Mehmet Emir Can birinci, Öğr. Gör. Ahmet Gürbüz ikinci ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Uğur Dalyanoğlu üçüncü oldu. Ödül törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı M. Fatih Kanter, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Fatih Bektaş ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Uyar katıldı.