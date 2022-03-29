Üniversitede Kütüphane Haftası açılış töreni gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kütüphane Haftası açılış töreni gerçekleştirildi.

Kütüphane Haftası çerçevesinde 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açılış programına, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un kurdele kesimiyle başlayan tören, Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan “Kütüphanemiz” temalı fotoğraf sergisiyle devam etti. Törende fotoğraf sergisine katkı sağlayan öğrencilere Rektör Karacoşkun tarafından hediyeler verildi. Rektör Karacoşkun, açılış programında yaptığı konuşmada, kitabın en iyi dost olduğunu ifade ederek, kitaplarla dost olan bireylerin doğru, hakiki ve iyi bir dosta sahip olduklarını belirtti. Kütüphane Haftası Açılış Töreni, kokteylin ardından sona erdi.