banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Üniversitede "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" isimli panel gerçekleştirildi.

KİLİS 07.01.2022, 10:29
Üniversitede "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" isimli panel gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kademer) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tarafından "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" isimli bir panel gerçekleştirildi. Panele Dr. Öğr. Üyesi İpek Ağcadağ Çelik panel yöneticisi, Emniyet Müdürlüğünden Muhsin Aytekin ve Yasemin Kurtoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Çiğdem Çekiç, Sosyolog Nagihan Aydar konuşmacı olarak katıldı. İpek Ağcadağ Çelik, kadına yönelik şiddetin birkaç ülkeye değil tüm dünyaya yayılmış bir salgın olduğunu ifade ederek paneli başlattı. Çiğdem Çekiç, kadına yönelik şiddetle mücadele konusu kapsamında şiddetin ne olduğundan ve şiddet türlerinden bahsederek şiddetin kadının fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Ayrıca kadına yönelik şiddetin çocuk sağlığı ve ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerinde de birçok probleme yol açtığını anlattı. Çekiç konuşmasını, ŞÖNİM, Kadın Konukevleri, ALO 183 gibi şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumları tanıtarak noktaladı. Aydar ise konuşmasını erken yaşta ve zorla evlilik konusu çerçevesinde şekillendirdi. 18 yaşından küçük her bireyin çocuk olduğunu vurgulayan Aydar, erken yaşta evliliğin nedenlerinin ekonomik yoksulluk, eşitsizlik, eğitimsizlik, kız çocuklarını koruma isteği ve gelenekler olduğunu söyledi. Aydır, Bunun neticesinde erken yaşta evliliğin sonuçlarının eğitim hayatının sonlanması, sağlık sorunları, yoksulluk ve şiddet olduğunu ifade etti. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren Kurtoğlu, uygulamanın önemini ve nasıl çalıştığını anlattı. Aytekin ise teknik yöntemlerle takip konusunda bilgiler verdi. Kurtoğlu, Elektronik kelepçe uygulamasının süreçlerine ve yasak bölge, tampon bölge, asgari mesafe gibi teknik kavramlara değindi.

Panel soru cevap bölümünün ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın’ın katılımcılara katılım belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8