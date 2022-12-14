Üniversitede İş güvenliği konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış” konulu konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda, Cankurtaran Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta Öğr. Gör. Nurgül Yalçın “İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış” konulu sunum gerçekleştirdi.

Yalçın, iş sağlığı ve güvenliğinde kurumsal veya bireysel çabaların önemine dikkat çekerek, iş güvenliğinde alınması gereken tedbirlerde işverenin, çalışanların ve devletin sorumluluklarını hatırlattı.

İş kazası ve meslek hastalığının olumsuz sonuçlarına da değinen Yalçın, sorulara da cevap verdi.