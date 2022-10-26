Üniversitede “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi

7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde, “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitim iki gün süre ile grup çalışması şeklinde devam etti. Kilis İş Kulübü Lideri Eda Dağtekin tarafından verilen eğitimde öğrenciler kendini tanıma, iş arama kanalları, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili konusunda bilgilendirildi.