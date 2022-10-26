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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Üniversitede “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi
7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde, “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi.
KİLİS 26.10.2022, 16:41
7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonunda, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde, “İş Arama Becerileri Eğitimi” gerçekleştirildi.
Eğitim iki gün süre ile grup çalışması şeklinde devam etti. Kilis İş Kulübü Lideri Eda Dağtekin tarafından verilen eğitimde öğrenciler kendini tanıma, iş arama kanalları, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve beden dili konusunda bilgilendirildi.