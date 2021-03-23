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Üniversitede HES kodu zorunlu hale getirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama uygulamasına başlatıldı.

KİLİS 23.03.2021, 12:39
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Üniversitede HES kodu zorunlu hale getirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama uygulamasına başlatıldı.

Kovid-19 virüsünün mutasyonlarla seyrinin değiştiği bu günlerde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziksel mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla Üniversite girişlerde, Kovid-19 virüsü bağlamında herhangi bir risk taşınıp taşınmadığını kontrol etmek için HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. HES kodu olmayanlara ise “Hayat Eve Sığar” uygulamasını indirerek HES kodunu nasıl alacakları konusunda bilgi verildi.
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