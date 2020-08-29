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Üniversitede Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU AÇILDI.
KİLİS 29.08.2020, 10:39
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği kursu açıldı.
7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dokunuş Bin Hayat” projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında fide ve fidan yetiştiriciliği kursu başladı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen fide ve fidan yetiştiriciliği kursuna Türk ve Suriyeli kursiyerler katılıyor. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen “Bir Dokunuş Bin Hayat” başlıklı eğitim korona virüse karşı önlemler alınarak gerçekleştiriliyor.
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