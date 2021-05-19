Üniversitede “Fenomenolojik Refleksiyon” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Fenomenolojik Refleksiyon” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi

7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Fenomenolojik Refleksiyon” başlıklı söyleşi, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Güloğlu’nun yönlendiriciliği ve Prof. Dr. Habip Türker’in sunumları ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türker, konuşmasının başında fenomenolojiyi, kavramın kurucusu olan Husserl’e atıf yaparak tanımladı.

Türker, fenomonolojik yöntemin en temelde, ilk defa İbn Sina’nın formüle ettiği varlık ve öz (mahiyet) ayrımı ilkesiyle çalıştığını belirtti. Türker, Özellikle ayraca alma, epokhe teorilerinin geliştirildiği transandantal fenomenoloji tam olarak böyle çalışmaktadır. Türker, Burada real-kozal olanı ifade eden varlık ayraca alınır, öz betimlenir. Bu ayrımı reddetmek yöntemi işlevsiz hale getirir.

Türker, refleksiyon kavramının, geriye eğmek/bükmek olduğunu ifade etti. Buradan hareketle Türker, refleksiyonun aslında düşünme eyleminin kendisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kelimenin kökenine bakıldığında düşünmenin, insanın kendi kendine doğru düşmesi anlamına geldiğini ifade eden Türker, refleksiyon ile düşünmeyi birbirinin dengi olarak tasavvur etmektedir. Bu bağlamda düşünmek, reflektif bir karakterdedir ve anlamak, başa düşmektir. Sonuç olarak Türker’e göre fenomenolojik refleksiyon, kişinin kendi üzerine düşünmesini mümkün kılarak, olguların kökenini anlamaya çalışan mütekabiliyet ilişkisi içerisinde bir anlama faaliyetidir.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.