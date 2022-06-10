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Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet programı çerçevesinde Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde, El Sanatları Karma Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

KİLİS 10.06.2022, 16:42
Üniversitede El Sanatları Karma Sergisi açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü ve mezuniyet programı çerçevesinde Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde, El Sanatları Karma Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü akademisyenleri ve mezun öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Turistlik Ürün Tasarımı, Ebru gibi farklı sanat dallarından ve farklı tasarım tekniklerinden örneklerin yer aldığı sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Sergiyi Vali Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile protokol üyeleri gezdi.

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