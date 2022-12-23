Üniversitede “Büyük Selçuklu Ordusunda Sefer Esnasında İbadet” konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Büyük Selçuklu Ordusunda Sefer Esnasında İbadet” konferans gerçekleştirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Tarih Topluluğu tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yenidoğan’ın konuşmacı olduğu, “Büyük Selçuklu Ordusunda Sefer Esnasında İbadet“ başlıklı konferans etkinliği gerçekleştirildi.

Yenidoğan, ilk olarak Türk askeri teşkilatı ve yapısı hakkında genel bir değerlendirmede bulunarak, Büyük Selçuklu Devleti döneminde yapılan fetih hareketleri ve bu devasa fetihlerin arka planında yer alan askeri güç hakkında bilgi verdi.

Yenidoğan, Müslüman bir ordu için sefer sürecinin en önemli unsurlardan birinin hükümdar, yönetici ve askerlerin dini ibadetleri olduğunu vurguladı.

Ordunun manevi motivasyonunu arttırmak amacıyla sefer esnasında pek çok din aliminin de ordu içerisinde bulunarak seferlere iştirak ettiklerini belirten Yenidoğan, Selçuklular için kılıç gücü ile beraber dua gücüne de zafere ulaştıran yolda çok mühim rol atfedildiğini ifade etti.

Yenidoğan, Savaş esnasında ibadetlerin nasıl yerine getirildiğini tarihi kaynaklardan yola çıkarak dinleyicilere aktardı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk’un Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yenidoğan’a belge takdiminin ardından konferans sona erdi.