Üniversitede “Akademik Kariyer Etkinliği” düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik “Akademik Kariyer Etkinliği” düzenlendi.

Etkinlikte, V Group Danışmanlık Şirketi tarafından özellikle salgın döneminde başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan hemşire ve sağlık bakım yardımcısı eksikliğinin önemi vurgulandı. Ayrıca yurtdışında çalışma koşulları, hastanelerin fiziki yapıları ve hasta bakımında özellikle hemşireliğin önemine değinildi. Etkinliğin diğer katılımcısı Gaziantep LIV Hospital ekibi ise Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş istihdamı için kurumsal bilgilendirme yaptı. İnsan Kaynakları ve Hasta Bakım Müdürü tarafından öğrencilerin mezuniyet sonrası iş başvuru süreci, çalışma koşulları, hastanelerinin fiziki ve sosyal imkanları gibi konulardan bahsedildi. Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Rabia Arpacı ise “Hemşirelikte Akademik Kariyer ve Liderlik” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.