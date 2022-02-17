Son Dakika
Üniversite öğrencisi, Rektör Karacoşkun’a şiir kitabı hediye etti
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmed Hassun; Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya gelerek çıkardığı şiir kitabını hediye etti.
KİLİS 17.02.2022, 13:43
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmed Hassun; Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya gelerek çıkardığı şiir kitabını hediye etti.
9 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye gelen ve 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nde (TÖMER) Türkçe öğrenen Ahmed Hassun, yazdığı Türkçe şiir kitabı “İçimin Yankıları”nı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a takdim etti.
Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmed Hassun’a teşekkür etti.