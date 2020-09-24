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Üniversite öğrencilerine uyarı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU COVİD-19 SALGININA KARŞI BİR DİZİ KARAR ALDI.

KİLİS 24.09.2020, 12:41
Üniversite öğrencilerine uyarı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu Covid-19 salgınına karşı bir dizi karar aldı.

7 Aralık Üniversitesi Senatosu Koron avirüs (Covid-19) salgın ve bulaş riskinin halen ortadan kalkmamış olması ve salgının seyrinin bilinmezliği nedeniyle, YÖK Başkanlığının üniversitelere gönderdiği Sağlık Bakanlığı önerisini içeren yazı ile İl Pandemi Kurulunun 23 Eylül 2020 tarihli yazısı ve Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün (KYK’nın) 24 Eylül 2020 tarihli görüşlerini dikkate alarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi bir dizi karar verdi. Alınan kararda, "Sağlık Bakanlığı ve İl Pandemi Kurulunun, “teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesi” önerileri doğrultusunda teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına, uygulamalı derslerin ötelenmesine ya da mümkün olan alanlarda uzaktan eğitimle sürdürülmesine, son sınıfta olan öğrencilerin mutlak surette almaları gereken uygulamalı dersler varsa öncelikle uzaktan eğitimle, uzaktan eğitim mümkün değilse, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve pandemiye karşı güvenli ortamın oluşması şartıyla hibrit şeklinde olabilmesine, lisansüstü eğitim tez sürecindeki öğrenciler için uygulama gerektiren alanlarda tez danışmanlarının gerekli görmesi hâlinde çalışmaların pandemi kuralları bağlamında yüz yüze yapılabilmesine, alınan bu kararların Pandemi sürecinin gelişimine bağlı olarak ara sınavlar (vizeler) sonrası yeniden görüşülüp değerlendirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine ver verildi.

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