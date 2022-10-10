Üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından 7 Aralık Üniversitesinde 3 bin 492 öğrenciye KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından; günümüzde kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz vb. gibi kötü eylemleri engellemek ve bayan vatandaşlarımızın güvenlik güçlerimizden en kısa sürede yardım alabilmelerini sağlamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının bayan vatandaşların arasında yaygınlaştırılması ve cep telefonlarına kurulmasının sağlanması konularında farkındalığının artırılması amacıyla 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerine görevlilerimizce tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Akıllı telefon uygulama mağazalarından KADES uygulamasının indirilmesinin ardından kimlik numarası ile sisteme kayıt yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü sunucularından gelen aktivasyon koduyla aktif hale gelen uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurlarının acil durumlarda cihaz konum bilgisini açmak suretiyle ‘‘Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi’’ ne ulaşarak yardım çağrısının yapılmasından sonra olay yerine en yakın ekibin sevk edilerek olaya müdahalesinin sağlandığı konusunda öğrencilere uygulamanın kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Düzenlenen seminerlerde 3 bin 492 öğrenciye bilgilendirme gerçekleştirilerek, öğrencilere KADES uygulamasının indirilmesi teşvik edildi.