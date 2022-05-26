Üniversite Öğrencilerinden “Bir Kitap Bir Çocuk” projesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Sosyal Duyarlılık dersi çerçevesinde hazırlanan “Bir Kitap Bir Çocuk” projesi dahilinde Kilis Merkez Dölek Karakoyunlu İlkokulu’nu ziyaret ettiler.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı M. Fatih Kanter ve Fakülte Sekreteri Orkun A. Döner’in de katıldığı etkinlikte, öğrenciler, Dölek Karakoyunlu İlkokulu öğrencileri ile basketbol, voleybol, futbol, yüz boyama ve çeşitli çocuk oyunları oynayarak keyifli vakit geçirdiler.