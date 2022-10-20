Üniversite de ’’İş Verimliliği, Egzersiz ve Sağlık’’ anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İş Verimliliği-Egzersiz ve Sağlık” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün düzenlediği Besyo Topluluğu bünyesinde yapılan etkinlik programı çerçevesinde Doç. Dr. Reşat Kartal’ın konuşmacı olarak katıldığı, yönlendiriciliğini ise Arş. Gör. Nesrin Çelik’in yaptığı ‘’İş Verimliliği-Egzersiz ve Sağlık’’ başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Kartal, programda, günlük hayatta hareket oranı giderek azalan bireylerin hayatlarında fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan olumlu etkisi olan egzersizin öneminden bahsederek, Egzersizle birlikte insanın yaşam kalitesinin nasıl yükseltileceği, şahısların ve kurumların iş verimliliğinin nasıl arttırılacağı, nasıl ve hangi tarzda egzersizler yapılabileceği konusunda bilgiler verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu.