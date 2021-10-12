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ÜNİAK Öğrenci Topluluğu, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

ÜNİAK Öğrenci Topluluğu temsilcileri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya gelerek çiçek sundular.

KİLİS 12.10.2021, 12:15
ÜNİAK Öğrenci Topluluğu, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

ÜNİAK Öğrenci Topluluğu temsilcileri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya gelerek çiçek sundular.

ÜNİAK Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler, Rektör Karacoşkun’a yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdiler.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ÜNİAK Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencilere kitap hediye etti.

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