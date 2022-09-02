Türkülere konu olan ‘Kuru Kastel’ restorasyonu tamamlanıyor

Kilis ile özdeşleşmiş, türkülere konu olan Kuru Kastel restore edilerek, çevresine park yapımı son aşamaya geldi.

Kilis’in kültüründe önemli bir yere sahip olan, ismine türküler yazılan Kuru Kastel (Kuru Çeşme), bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmesi üzerine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kastel ve çevresinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılması talimatı vermişti, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte incelemelerde bulundu. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Restorasyonunu bitirdiğimiz, adına türküler yazılan Kuru Kastel’in çevresini genişleterek park ve piknik alanı haline getiriyoruz. Çok kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Kilis’te Kuru Kastel ismi geçtiğinde yöreye özgü olan ve birçok ünlü şarkıcının seslendirdiği “Kuru Kastel Akmıyor, Hah Hah Ha Nanay, Yar Yüzüme Bakmıyor, Hah Hah Ha Nanay” türküsüne ismini veren Kuru Kastel’in kısa süre içerisinde restorasyon ile çevresine modern bir çehreye kavuşacak olması vatandaşlar tarafından sevinç ile karşılandı.